Întâlnire cu angajații de la Arhive

A zecea campanie de conștientizare din cadrul proiectului „Competențe în evoluție”, organizat de Asociația ASSOC s-a desfășurat cu angajații de la Arhive din Baia Mare, cu care s-a discutat cât de importante sunt cursurile de dezvoltare personală și profesională.

”Mesajul echipei ASSOC s-a concentrat pe faptul că formarea profesională la vârstă adultă reprezintă o nevoie reală pentru a face față schimbărilor din piața muncii, iar argumentele au fost convingătoare pentru că angajații au solicitat detalii despre oferta de cursuri disponibilă prin proiect. Din experiența de până acum, specialiștii ASSOC au constatat că angajații care aleg să-și dezvolte competențele de­vin mai încrezători, mai eficienți și mai pregătiți pentru provocările viitorului, iar asta se reflectă în bugetul familiei, dar și al societăților în care lucrează” – au explicat oficialii ASSOC.