Raluca este exemplul că și nevăzătorii pot utiliza calculatorul

Raluca, una dintre beneficiarele Asociației Esperando din Baia Mare, este un exemplu pentru cei din jur. Cu toate că este nevăzătoare, asta nu a împiedicat-o să învețe să utilizeze calculatorul, abilitate care îi deschide noi orizonturi.

”Prin ochii Ralucăi lumea se vede diferit, însă asta nu a împiedicat-o să învețe să scrie la calculator. Se descurcă foarte bine și scrie corect chiar și pe o tastatură obișnuită. Deși ochii ei văd doar întuneric, datorită sprijinului familiei și al oamenilor care la un moment dat și-au pus amprenta în viața ei (într-un fel sau altul), aceasta a reușit să realizeze multe progrese care îi deschid noi posibilități. Raluca ne arată că lumina nu vine doar prin ochi, ci și prin voința de a merge mai departe” – au declarat reprezentanții Asociației Esperando.