Raluca, una dintre beneficiarele Asociației Esperando din Baia Mare, este un exemplu pentru cei din jur. Cu toate că este nevăzătoare, asta nu a împiedicat-o să învețe să utilizeze calculatorul, abilitate care îi deschide noi orizonturi.
”Prin ochii Ralucăi lumea se vede diferit, însă asta nu a împiedicat-o să învețe să scrie la calculator. Se descurcă foarte bine și scrie corect chiar și pe o tastatură obișnuită. Deși ochii ei văd doar întuneric, datorită sprijinului familiei și al oamenilor care la un moment dat și-au pus amprenta în viața ei (într-un fel sau altul), aceasta a reușit să realizeze multe progrese care îi deschid noi posibilități. Raluca ne arată că lumina nu vine doar prin ochi, ci și prin voința de a merge mai departe” – au declarat reprezentanții Asociației Esperando.
Raluca este exemplul că și nevăzătorii pot utiliza calculatorul
