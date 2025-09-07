Temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, atât în luna septembrie, cât și în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii țări. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului.

8 – 14 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile intracarpatice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

15 – 21 septembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

22 – 28 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vestul și sudul teritoriului. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele nordice.

29 septembrie – 5 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.