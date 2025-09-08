Al 10-lea titlu din istorie!

SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare 24-36 (0-23)
CSM Știința Baia Mare este noua campioană a României în Liga de Rugby, după ce a învins în ultimul act pe SCM USV Timișoara cu scorul de 36-24 (23-0), într-un meci disputat pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Titlul a revenit pe Arena Zimbrilor după o pauză de trei ani și totodată al 10-lea din istoria clubului.
Finala de duminică după-amiază s-a dovedit mai facilă decât se preconiza, stafful și jucătorii CSM Știința pregătind ultimul act în cele mai mici detalii, fără ca Timișoara să aibă vreo reacție la evoluție fără cusur a băimărenilor. Atitudine, determinare și dorința „zimbrilor” de a se revanșa pentru titlul pierdut nemeritat în stagiunea precedentă au fost elocvente din acest punct de vedere.
Bănățenii sunt primii care amenință buturile adverse, dar lovitura de pedeapsă a lui Rupanu din minutul 2 nu-și găsește ținta. Baia Mare reacționează, și nu oricum. Paul Popoaia aduce primele puncte pentru CSM Știința în urma a două lovituri de pedeapsă în minutele 7 și 14 – 0-6. Imediat Timișoara rămâne în inferioritate numerică după ce Sikote este eliminat temporar și băieții lui Apjok profită de acest aspect și înscriu primul eseu al finalei prin Ahokovi, transformat de Popoaia – 0-13. CSM Știința nu vrea să irosească aceste momente prielnice și Popoaia izbutește o nouă penalitate – 0-16. Echipa noastră vrea să-și facă finala cât mai ușoară și în ultimele minute din prima repriză se desprinde și mai clar. Eseu Tomane, transformare Popoaia – 0-23. Scor la care băimărenii erau cu o mână pe trofeu.
La reluare, echipa care pune primele puncte pe tabelă este tot CSM Știința, după o lovitură de pedeapsă – 0-26. Timișoara sparge gheața abia în minutul 53, când Khvicha înscrie primul eseu pentru bănățeni, rămas netransformat – 5-26. Popoaia își trece imediat o nouă penalitate în dreptul său – 5-29, după care Neagu marchează al doilea eseu pentru bănățeni în această finală – 10-29. Ultimele puncte pentru viitoarea campioană aparțin lui Harasim, care concretizează un atac al „zimbrilor” cu un eseu – 10-36, ca mai apoi Timișoara să mai înscrie două eseuri prin Vasilovici și Neagu, transformate de Boldor – 24-36.
Danny Mokhoabane, jucător al CSM Știința, a fost desemnat jucătorul finalei.
CSM Știința Baia Mare câștigă așadar al 10-lea titlu din istoria clubului, precedentele fiind obținute în 1990, 2000, 2010, 2011, 2014, 2019, 2020, 2021 și 2022.
SCM USV Timișoara: 1. Sikote, 2. Butnariu, 3. Digo, 4. Trăușan, 5. I. Mureșan, 6. Altinok, 20. Ser, 8. Neculau (C), 9. Rupanu, 10. Plai, 11. Neagu, 12. Khvicha, 13. Manumua, 14. Shennan, 15. Simionescu. Rezerve: 16. Vasilovici, 17. Chiriac, 18. Țăruș, 19. Rusu, 7. Raquili, 21. Archvadze, 22. Chibuwe, 23. Boldor. Antrenor: Mugurel Preda.
CSM Știința Baia Mare: 1. Scott, 2. Cojocaru, 3. Zubashvili, 4. Roșu, 30. Gelashvili, 6. Alexe, 7. Immelmann (C), 8. Bitsadze, 9. Mîrzac, 10. Mokhoabane, 11. Sikuea, 12. Tomane, 13. Lămboiu, 25. Ahokovi, 15. Popoaia. Rezerve: 16. Trollip, 17. Dico, 18. Dugladze, 19. Iancu, 20. Bocăneț, 21. Maravunawasawasa, 22. Schutz, 28. Harasim. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.
Finala campionatului a fost arbitrată de Robert Diaconescu, Alexandru Ionescu și Virgil Ioniță. Arbitru nr. 4: Teodor Rotaru. Arbitru nr. 5: Dragoș Preda. Arbitru video: Andrei Ballok. Observator/Comisar citire: Dănuț Frăsineanu.
Medalia de bronz le-a revenit celor de la Dinamo, care au învins în finala mică cu 40-17 (16-10) pe Steaua București. În confruntarea pentru locurile 5-6, Rapid a trecut de Universitatea ELBI Cluj-Napoca cu 62-14.