Comuna își va produce energia electrică necesară funcționării tuturor instituțiilor publice, dar și a iluminatului stradal. Stadiul lucrărilor la parcul fotovoltaic este avansat.
„Un proiect de o însemnătate deosebită pentru comuna noastră, Centrala fotovoltaică, care va deservi școala, primăria, dispensarele, Serviciul de utilități publice, iluminatul public, este aproape finalizată. Deja s-au montat toate panourile, urmează să se realizeze împrejmuirea și, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentatul firmei, până la final de septembrie, început de octombrie, se va da drumul la centrală, dar în funcție și de modul în care vor decurge lucrările din partea celor de la Electrica” – au spus reprezentanții Primăriei Gârdani.
Centrala fotovoltaică din Gârdani va genera energie electrică din octombrie
