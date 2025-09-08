Centrala fotovoltaică din Gârdani va genera energie electrică din octombrie

Comuna își va produce energia electrică necesară funcționării tuturor instituțiilor publice, dar și a iluminatului stradal. Stadiul lucrărilor la parcul fotovoltaic este avansat.
„Un proiect de o însemnătate deosebită pentru comuna noastră, Centrala fotovoltaică, care va deservi școala, primăria, dispensarele, Serviciul de utilități publice, iluminatul public, este aproape finalizată. Deja s-au montat toate panourile, urmează să se realizeze împrejmuirea și, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentatul firmei, până la final de septembrie, început de octombrie, se va da drumul la centrală, dar în func­ție și de modul în care vor decurge lucrările din partea celor de la Electrica” – au spus reprezentanții Primăriei Gârdani.

