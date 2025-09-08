În ce stadiu sunt lucrările din Piața Revoluției din Baia Mare?

Reabilitarea integrală a Pieței Revoluției (Platoul București) este în grafic și va fi terminată în acest an. Reprezentanții primăriei au fost la o vizită în teren pentru a verifica derularea proiectului.
„Lucrările la Piața Revoluției din Baia Mare sunt în grafic. Acum se lucrează la crearea alveolelor pentru copacii noi pe care îi vom planta. S-au tras și aducțiunile de apă la fiecare alveolă în parte pentru irigarea pomilor. Apoi se lucrează și la fântâna arteziană de tip tunel. Avem aici și zona în care vom instala mobilier urban modern. Va fi o zonă de relaxare pe care o vom putea folosi în special când vom avea evenimente pe acest platou. Se creează și alveole pentru copacii care au rămas” – a explicat viceprimarul Pap Zsolt Istvan.
Finanțarea nerambursabilă a proiectului este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea contractului de proiectare, asistență tehnică și execuție fiind de 22.295.282 lei, cu TVA. Există și un contract de supervizare lucrări, obligatoriu, în valoare de 178.008 lei, cu TVA.
Ca specificații tehnice reamintim: suprafața de intervenție – 17.181 mp, din care după realizarea obiectivului vor rezulta: 2.663 mp suprafață carosabil; 13.676 mp suprafață pietonală; 2.187 mp suprafață verde.
Proiectul include întreaga suprafață a Pieței Revoluției, precum și trotuarele de pe str. 22 Decembrie și str. Gheorghe Șincai.
Lucrările principale vizează modernizarea infrastructurii rutiere și pietonale, reconfigurarea străzilor Gheorghe Șincai și 22 Decembrie, eliminarea locurilor de parcare și crearea de alveole pentru staționarea autobuzelor.
In multe proiecte de modernizare vedem „eliminarea locurilor de parcare”, insa proiecte pentru crearea unor noi locuri de parcare – nimic! Ne place sau nu, numarul masinilor n-o sa scada, iar eliminarea parcarilor fara crearea altora noi doar va accentua problema.