În Petrova • PNRR la 90%, Saligny blocat

În comună, dotările cu mobilier școlar și cu tehnică la școli au ajuns la 90%, se pregătesc proiecte de finalizat pentru supravegherea video a comunei și stații de încărcare mașini electrice.
Din păcate, primarul Grigore Palcuș ne spune că programul Saligny este blocat, pentru canalizarea mult visată, dar au toate avizele, altele în lucru și… așteaptă vremuri mai bune. Se speră finalizarea asfaltărilor la care s-a tras mult de timp, la lucrările de la căminul cultural a venit altă firmă, iar la cabinetele medicale mai este foarte puțin de făcut, trebuie doar determinare din partea executantului.
