Oferă sprijin persoanelor nevoiașe

Un maramureșean cu suflet mare oferă ajutor familiilor sau persoanelor nevoiașe. Încă de la vârsta de 14 ani, Nicolae Ciupe sau Niki așa cum este cunoscut și-a oferit disponibilitatea de a-i sprijini pe cei care trăiesc în mari lipsuri.
În prezent, bărbatul deține o firmă de construcții cu mai mulți angajați și obișnuiește să ajute la refacerea caselor, acoperișurilor locuințelor în cazul oamenilor care nu își permit financiar acest lucru. În fiecare săptămână, ajută cel puțin 5 familii nevoiașe. Nicolae Ciupe este din Asuaju de Jos, dar locuiește în Baia Mare. Cei care au nevoie de ajutor îl pot contacta la telefon 0759­977190.

