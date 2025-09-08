Autoritățile băimărene pun la punct ultimele detalii pentru ca Sărbătoarea Castanelor din acest an să fie cea mai spectaculoasă ediție de până acum. De asemenea, este pentru prima dată când evenimentul se va autosusține financiar.
„Ne pregătim pentru cea de-a XXX-a ediție a Sărbătorii Castanelor! Ediția aniversară din acest an va fi, așa cum este firesc, una dintre cele mai frumoase de până acum. Vine totodată cu o premieră pentru că, așa cum mi-am asumat în mod public, va fi pentru prima dată când cea mai frumoasă sărbătoare a orașului nostru se va autosusține financiar. Costurile vor fi acoperite integral din sponsorizări și închirieri! Mai sunt puțin peste două săptămâni până când dăm startul oficial. Cu toate că încă mai există câteva mici detalii de ajustat la programul evenimentelor, vă pot spune că ne așteaptă trei zile pline de spectacole și concerte, de tradiții și parade, de competiții sportive, târguri de meșteșugari și expoziții, momente dedicate copiilor, tinerilor și seniorilor. Va fi o sărbătoare a orașului care să satisfacă toate gusturile și preferințele” – a spus primarul Doru Dăncuș.
Pregătirile pentru Sărbătoarea Castanelor, pe ultima sută de metri
Sa va fie rușine pentru aceasta „sărbătoarea”.In oraș nu se poate circula,totul e spart,nefinalizat iar din toate promisiunile făcute s-a ales praful.2 milioane cheltuite pe ghiorlaiala ,zbierăte și mizerie.Casa de Cultura e distrusa,cinematograful Dacia la felS,arbatorim în schimb castanele de import că noi nu mai avem,că nu am știut trata castanii.Un motiv de sărbătorit sunt curios daca ar fi.Daca cineva știe îl rog sa mi-l spună și mie