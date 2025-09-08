Propunere pentru școlile din Baia Mare • Programul să înceapă la ore diferite, pentru a evita haosul din trafic

Comunicat de presă

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare implementează, în calitate de partener, proiectul „MaaSolutions – Digital solutions for sustainable urban mobility” – Soluții digitale pentru mobilitatea urbană durabilă, cod proiect 02C0616, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021 – 2027.

Scopul proiectului MaaSolutions este de a îmbunătăți mobilitatea urbană prin strategii inovative precum Mobility as a Service (MaaS), care promovează o schimbare către moduri de transport durabile, oferind acces simplificat la diverse opțiuni de transport, reducând impactul negativ al traficului auto.

Proiectul are în vedere planificarea mobilității urbane durabile, prin schimburi de experiență și ateliere de lucru, atât la nivel local, cât și internațional, care vor facilita identificarea unor instrumente privind îmbunătățirea digitalizării și a calității sistemului de transport.

În perioada 17 – 18 septembrie 2025, Asociația va găzdui în Municipiul Baia Mare cel de al doilea schimb de experiență internațional organizat în cadrul proiectului, fiind așteptate persoane cu atribuții și experiență în domeniul mobilității urbane din următoarele țări: Italia, Grecia, Ungaria, Belgia, Germania, Letonia și Serbia.

Evenimentul constituie un bun prilej de a prezenta unui consorțiu internațional platforma locală de transport, operatorul de transport public metropolitan și proiectele de mobilitate în curs de implementare sau propuse prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Baia Mare și Zonei Metropolitane Baia Mare, ce au ca obiectiv alinierea la principiile europene privind mobilitatea durabilă prin dezvoltarea unui mediu sigur, eficient și accesibil pentru toți cetățenii.

Detalii privind proiectul și programul de finanțare Interreg Europe 2021 – 2027 se regăsesc la adresele:

https://www.interregeurope.eu/maasolutions

https://www.zmbm.ro/proiecte/maasolutions.html