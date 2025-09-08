Propunere pentru școlile din Baia Mare • Programul să înceapă la ore diferite, pentru a evita haosul din trafic

Odată cu începerea școlii șoferii se pregătesc pentru haosul din trafic, de la primele ore ale dimineții.
Părinții se înarmează cu răbdare, știind că vor petrece momente îndelungate în ambuteiaje, pentru a-și putea lăsa copiii la cursuri. Pentru a evita această situație, care se repetă an de an în Baia Mare, în ultima ședință de colegiu prefectural, prefectul Florian Sălăjeanu a venit cu propunerea ca orele să înceapă decalat, în școlile din zonele unde sunt probleme cu traficul:
Conducerea Inspectoratului Școlar a precizat că va transmite mai departe recomandarea, dar că școlile sunt cele care pot lua astfel de decizii, nu inspectoratul.
În Baia Mare, o școală a adoptat acest sistem, dar aici este vorba de o școală privată, care are și grădiniță, aflată în apropierea unei școli de stat. Unitatea de învățământ și-a decalat cu 10 minute începerea orelor, atât pentru a rezolva problema blocajelor din trafic, cât și pentru a evita suprapunerea pauzelor cu școala de stat. O altă soluție găsită în acest sens, a fost crearea unei benzi „Kiss and Ride”, în fața școlilor, însă acest lucru a fost posibil doar în anumite situații, unde și infrastructura rutieră permitea astfel de modificări.
