O echipă a primăriei a fost în vizită la Școala Gimnazială Nr. 10, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reparații și modernizare care s-au desfășurat în această perioadă.
Lucrările de renovare energetică a școlii au fost finalizate, fiind un proiect de anvergură, realizat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 6.805.244 lei.
„Sunt lucrări importante care vor contribui la un mediu educațional mai sigur, mai modern și mai plăcut pentru elevi și cadrele didactice. Din bugetul local pe acest an au fost suportate cheltuieli privind renovarea și amenajarea spațiilor interioare, în valoare de 950.000 lei. Ne dorim ca toți copiii să înceapă școala în cele mai bune condiții, iar astfel de investiții sunt esențiale pentru viitorul educației în orașul nostru” – au punctat cei din echipa de verificare.
Școala Nr. 10 din Sighetu Marmației a fost modernizată
O echipă a primăriei a fost în vizită la Școala Gimnazială Nr. 10, pentru a verifica stadiul lucrărilor de reparații și modernizare care s-au desfășurat în această perioadă.