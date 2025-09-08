Structura anului școlar 2025-2026

Elevii și preșcolarii încep anul școlar 2025-2026 pe 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul ministrului Educației și Cercetării. Cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală.
Modulul 1: de luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025; Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025.
Modulul 2 se va desfășura de luni, 3 noiembrie 2025 până vineri, 19 decembrie 2025;Vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026.
Modulul 3: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ; Vacanța de schi (mobilă): o săptămână, la decizia Inspectoratului Școlar Maramureș, în perioada 23 februarie -1 martie.
Modulul 4: de luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026; Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026;
Modulul 5: de miercuri, 15 aprilie 2026 până vineri, 19 iunie 2026; Vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
Prin excepție, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie 2026; Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie 2026; Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la litera a) și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie 2026; Pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.
Structura anului școlar 2025-2026
