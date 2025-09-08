Alimentația nesănătoasă și lipsa activităților fizice constante sunt două dintre motivele din cauza cărora tot mai mulți copii se confruntă cu probleme de greutate.
În țara noastră, peste un sfert din micuții din ciclul primar sunt supraponderali și 12% sunt obezi, anunță oficialii Institutului Național de Sănătate Publică.
„Colectarea și analiza datelor din cadrul Inițiativei Europene de Supraveghere a Obezității în Copilărie a OMS, efectuată în perioada 2022-2024, arată faptul că supraponderalitatea și obezitatea în copilărie rămân o provocare importantă a sănătății publice în Regiunea Europeană a OMS. Astfel, la nivel european, aproape unul din trei copii de vârstă școlară este supraponderal și unul din opt suferă de obezitate. În România, media prevalenței supraponderalității la băieți și fete în rândul copiilor din ciclul primar (cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani) este 28%, iar a obezității 12%”, precizează oficialii OMS.
Recomandările pentru copii și adolescenți spun că este necesar consumul zilnic al legumelor și fructelor, cel puțin 400 g sau 5 porții. Astfel se reduce riscul de boli cronice netransmisibile și este asigurat un aport zilnic adecvat de fibre alimentare. Pe de altă parte, este necesară și reducerea cantității totale de grăsimi la mai puțin de 30% din aportul total de energie. De asemenea, nu trebuie să lipsească activitatea fizică moderată-viguroasă, practicată cel puțin 60 de minute zilnic.
Trend negativ • Peste un sfert din copiii din ciclul primar sunt supraponderali
Alimentația nesănătoasă și lipsa activităților fizice constante sunt două dintre motivele din cauza cărora tot mai mulți copii se confruntă cu probleme de greutate.