În perioada 2-7 septembrie au avut loc Campionatele Naționale pe echipe. Au participat și doi dintre jucătorii Clubului de Șah Tinerii Lei Baia Mare, momentan împrumutați la alte cluburi: Luigi Fasolillo a reprezentat CSM București și Carla Marchiș a reprezentat ACS Arnia Chessit.
S-au jucat 3 tipuri de șah – clasic, rapid și blitz. La proba de șah rapid, Luigi Fasolillo a obținut medalia de bronz cu echipa, după ce la proba de blitz înainte de ultima rundă erau pe locul 2, dar o înfrângere i-a aruncat în afara podiumului.
Carla Marchiș a jucat cu încă două fete în echipă. Concursul a fost împărțit în două: secțiunea băieți și secțiunea fete, iar fetele au renunțat la a juca în secțiunea fetelor și au preferat să evolueze în întrecerea băieților, un adevărat act de curaj. Iar curajul lor le-a fost răsplătit la sfârșit când au obținut medalia de aur.
„Suntem foarte bucuroși pentru voi copii și vă felicităm pe voi și pe ceilalți colegi ai voștri de echipă.
Mulțumim Cluburilor de Șah CSM București și ACS Arnia Chessit pentru invitația făcută copiilor noștri de a juca la aceste campionate”, au precizat reprezentanții Clubului de Șah Tinerii Lei.
Carla Marchiș și Luigi Fasolillo, podiumuri la CN pe echipe
