Luni, 8 septembrie, două persoane au sesizat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale că au fost prejudiciate de aproximativ 3.000 lei, respectiv 4.000 lei, după ce au comunicat unor persoane necunoscute datele cardurilor bancare.
Ambele persoane vătămate au postat anunțuri pe o platformă de vânzări online. Acestea au fost contactate prin intermediul unei aplicații de socializare, sub pretextul achiziționării bunurilor expuse la vânzare. Persoanele necunoscute le-au determinat să comunice datele cardului bancar, iar ulterior au fost efectuate plăți online, fără acordul persoanelor care dețin cardurile.
Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Comunicarea datelor cardului bancar vă poate transforma în victimă!
