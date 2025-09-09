Copiii din categoriile vulnerabile, pregătiți de începerea școlii

„Pentru ca noul an școlar să înceapă în cele mai bune condiții, asistenții medicali comunitari din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare s-au implicat activ în sprijinirea copiilor din comunitățile vulnerabile. Prin programe de educație pentru sănătate și informare privind igiena, copiii au învățat deprinderi corecte pentru a preveni îmbolnăvirile și a se bucura de un mediu școlar sigur. Totodată, au fost distribuite produse de igienă personală și a fost efectuat triajul epidemiologic, esențial pentru protejarea sănătății elevilor. Astfel, fiecare copil pășește în noul an școlar cu mai multă încredere, având șansa reală la integrare școlară și socială”, au punctat reprezentanții DAS Baia Mare.