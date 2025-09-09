Recent, orașul a reușit să acceseze CNI pentru construcția unei creșe. De luni au început lucrările, ea va fi localizată la ieșirea spre Mânău, în complexul care se naște odată cu sala de sport și baza sportivă.
Tot aici, ne spune tânărul primar Lucian Morar Jr., se finalizează blocurile pentru specialiști, făcute prin PNRR. Vor fi folosite așa vreme de 5 ani, apoi planul e să fie vândute familiilor tinere din localitate. Este vorba de 5 blocuri, cu 30 de apartamente.
Creșă în construcție, blocuri în finalizare, în Ulmeni
