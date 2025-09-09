CSM Sighetu Marmației, locul 4 pe țară la categoria U12

CSM Sighetu Marmației s-a clasat pe locul 4 la turneul final al Campionatului Național de baschet, categoria U12, băieți. „Doar două orașe au fost peste noi – București și Sibiu – ceea ce face această realizare să fie și mai impresionantă pentru comunitatea noastră”, menționează reprezentanții clubului. 15 echipe au participat la turneul final care s-a disputat în Sibiu.
În faza grupelor, CSM Sighetu Marmației a consemnat rezultatele: 42-58 cu ACS Dan Dacian București, 49-48 cu CSȘ Sibiu și 56-25 cu ACS Champions București Craiova 56-25.
CSM Sighetu Marmației a continuat competiția cu jocurile pentru locurile 1-8. Fază în care a învins cu 53-34 ACS U-BT Cluj-Napoca și cu 48-47 ACS Cormoran Constanța, dar a cedat cu 46-56 partida cu ABC Rising Stars Popești-Leordeni. Rezultate în urma cărora s-a calificat în semifinale.
În penultimul act, CSM Sighetu Marmației a pierdut cu 54-60 confruntarea cu ACS Dan Dacian București. Maramureșenii nu s-au regăsit nici în finala mică, cedată cu 45-51 în detrimentul celor de la CSU Andu Sibiu.
Pe podiumul Campionatului Național U1 au urcat astfel: ACS Dan Dacian București – locul 1, ABC Rising Stars Popești-Leordeni – locul 2 și CSU Andu Sibiu – locul 3. Pe lângă locul 4 pe țară, CSM Sighetu Marmației a obținut și un premiu individual, prin Lucas Kosztelnik, acesta fiind inclus în Best 5 al turneului.
La turneul final pentru fete, categoria U12, a participat ACS Wild Cats Baia Mare, aceasta clasându-se pe locul 9 din 12 echipe.
