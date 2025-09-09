Festivități scurtate • Începutul de an școlar, afectat de protestele profesorilor

Festivitatea de începere a anului școlar a fost scurtată în multe unități de învățământ din județ, din cauza protestelor profesorilor. La fel s-a întâmplat și la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Baia Mare, unde a fost un scurt moment de întâmpinare a copilașilor din clasele pregătitoare, iar apoi elevii au intrat în clase.

„Am pregătit un moment special pentru copilașii noștri care astăzi pășesc pentru prima dată peste pragul școlii. Bine ați venit la școală, dragi elevi din clasa pregătitoare! Să știți că aici se întâmplă multe minuni și avem multe povești foarte frumoase și o să descoperiți asta zi de zi” – a declarat directorul Marian Pop.

După primul clopoțel, cei mici au trecut prin tradiționalul tunel de flori, iar apoi au intrat în clase, unde și-au întâlnit pentru prima dată colegii și pe doamnele învățătoare.

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean a transmis că, anul acesta, își dorește ca școala să fie mai aproape de nevoile copiilor și procesul de învățare să fie cât mai valoros.

„Pornim în anul școlar 2025-2026 într-un context care nu este deloc simplu. Știm că există provocări, știm că nu toate lucrurile sunt așa cum ne-am dori și nu ne ferim să recunoaștem acest lucru. Dar avem convingerea că, prin efortul nostru comun, putem face ca școala să devină, zi de zi, un loc mai sigur, mai curat, mai prietenos și mai aproape de nevoile copiilor. Ne dorim să găsim în fiecare clasă respect, disciplină, liniște și semne clare că munca elevilor este apreciată. Știm cât de important este ca timpul petrecut la școală să conteze cu adevărat. De aceea, vom continua să sprijinim profesorii și elevii pentru ca lecțiile să fie cât mai eficiente, iar învățarea să fie un proces valoros și motivant. Nu toate lucrurile se schimbă peste noapte, dar facem constant pași concreți pentru a îmbunătăți ceea ce este nevoie. Credem că, prin perseverență și colaborare, vom reuși să transformăm treptat școlile din Maramureș în spații în care copiii vin cu bucurie și pleacă mai încrezători în ei înșiși” – a declarat Mihai Pop, inspector școlar general.