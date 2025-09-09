De fapt, nu se suprapun două lucrări, ci se încurcă reciproc, ne spune primarul Nicolae Bude. Comuna are proiecte Saligny câștigate pentru canalizări și asfaltări.
Dacă s-au făcut asfaltări la Costeni, Cupșeni și Ungureni, ele nu se pot face și la Libotin, unde înainte trebuie făcută canalizarea, altă investiție câștigată, pe 2,6 kilometri. Evident, înaintea asfaltărilor. Culmea e că la rândul ei, canalizarea e dependentă de o rețea de apă care trebuie adusă din Ungureni, cu ajutorul căreia să funcționeze stația de epurare, fără ea e imposibil.
În Cupșeni, suprapunere de asfaltare cu canalizare
