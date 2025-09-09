Conducerea Consiliului Județean Maramureș a anunțat că o parte din serviciile oferite de DGASPC Maramureș trebuie externalizate. Sunt numeroase exemple în care s-a constatat că cei din mediul privat reușesc să ofere aceleași servicii, la un tarif considerabil mai mic. Costurile ar putea scădea și cu 30% – a precizat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.
În același timp însă, trebuie actualizat și standardul de cost, deoarece pentru mâncarea cu un copil, spre exemplu, statul cheltuie 20 lei, în timp ce pentru un deținut suma este mai mare.
„Trebuie să trecem în sfârșit la externalizarea serviciilor pe care le face DGASPC-ul în centre, către privați. Aceștia reușesc să efectueze aceleași servicii, dar cu costuri mai mici. Un privat poate să ofere exact aceleași servicii cu 70% din ceea ce cheltuie acum DGASPC-ul. Trebuie să fie actualizat standardul de cost. Nu poți să spui că dai de 20 lei mâncare unui copil și este de ajuns. Atunci noi trebuie să suplimentăm din bugetul nostru. Așteptăm să primim bani mai mulți prin standardul de cost” – a punctat Gabriel Zetea.
O parte din serviciile DGASPC trebuie externalizate
Conducerea Consiliului Județean Maramureș a anunțat că o parte din serviciile oferite de DGASPC Maramureș trebuie externalizate. Sunt numeroase exemple în care s-a constatat că cei din mediul privat reușesc să ofere aceleași servicii, la un tarif considerabil mai mic. Costurile ar putea scădea și cu 30% – a precizat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.