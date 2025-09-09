Consilierii maramureșeni au votat în unanimitate 3 proiecte importante care vizează modernizarea școlilor speciale, prin investiții finanțate din PNRR.
„La unele obiective suntem aproape de recepție, la altele, lucrările vor începe în perioada imediat următoare. Pentru copiii din școlile speciale, aceste investiții nu înseamnă doar clădiri renovate ci reprezintă șansa la o copilărie mai demnă, la educație de calitate și la un viitor în care să fie tratați cu respect și grijă” – a afirmat președintele Gabriel Zetea.
Cele 3 proiecte sunt: reabilitarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, cămin, clădire P+3E, reabilitarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare, grădiniță, clădire P+1E, reabilitarea Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare.
Reabilitări prin PNRR la trei unități de învățământ din Baia Mare
