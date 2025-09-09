Un băiat a sărit în sprijinul semenilor din Broșteni

Oficialii Prefecturii Maramureș au adus în atenția publică exemplul emoționant al lui Bogdan, un băiat, de doar 12 ani, din comuna Vadu Izei, satul Valea Stejarului.
Acesta s-a oferit voluntar pentru a sprijini comunitatea afectată de inundațiile devastatoare din zona Broșteni, județul Suceava, dând un exemplu de solidaritate și curaj la o vârstă atât de fragedă. Remarcat într-o dimineață la știrile matinale, prefectul Florian Sălăjeanu a dorit să îl cunoască și să îi transmită personal aprecierea sa. Astfel, Bogdan, alături de fratele său Alexandru și de mama sa, au fost invitați la Instituția Prefectului, unde prefectul i-a oferit o diplomă de excelență, ca semn de recunoaștere pentru implicarea și spiritul său civic. A fost prezent și administratorul public al județului, Sandu Vasile Hotima, care a salutat la rândul său acest gest de voluntariat exemplar. Vizita a continuat cu o discuție la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, unde inspectorul șef, colonel Marian Pitiș, i-a oferit lui Bogdan o cască de pompier și un tricou personalizat, simboluri ale recunoștinței și respectului pentru atitudinea sa de voluntar.