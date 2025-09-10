Anul școlar viitor, probele orale ale examenului de bacalaureat nu vor mai avea loc în timpul școlii cum a fost în 2025. Testările vor începe în 8 iunie cu evaluarea orală, iar probele scrise sunt programate în perioada 29 iunie – 3 iulie. Potrivit calendarului de desfășurare a examenului de bacalaureat, înscrierea candidaților la sesiune iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2026 va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.
Calendarul examenului național de bacalaureat – Sesiunea iunie-iulie 2026 va fi următorul:
• 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;
• 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;
• 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C;
• 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D;
• 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă;
• 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă;
• 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă;
• 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă;
• 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00);
• 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
• 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;
• 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.
Cum se va desfășura examenul de bacalaureat în 2026?
