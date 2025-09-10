Gura lumii ☺ A început școala pe bune

În ciuda opoziției sindicatelor, pe alocuri a mai și început școala. Vezi terasele de pe strada Școlii… Acum serios, ceva mai la deal, era deschidere de an școlar, cu părinți, copii, profesori, microfoane, boxe. Adică se poate…

