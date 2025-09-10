Inovație și educație digitală la Colegiul de Arte Baia Mare

54 de profesori ai Colegiului de Arte Baia Mare au participat la un curs intensiv de formare, organizat în cadrul proiectului PNRR „Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului de Arte Baia Mare”. Cadrele didactice au descoperit și au învățat să utilizeze cele mai noi tehnologii educaționale, menite să transforme procesul de predare într-o experiență interactivă și creativă: tabla smart, scanner 3D & imprimantă 3D, ochelari VR, roboți educaționali, kituri Arduino, creioane 3D. Scopul acestei formări este de a sprijini profesorii în integrarea tehnologiilor moderne în activitatea didactică și de a oferi elevilor oportunități de învățare adaptate viitorului.