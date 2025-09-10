La 13 ani, Cristiana Crăciunaș a fost convocată la naționala U15

Băimăreanca Cristiana Ana Maria Crăciunaș, jucătoare legitimată la FC CFR Cluj 1907 și care are numai vârsta de 13 ani, a fost convocată la echipa națională Under 15 a României, cu care va participa luna aceasta la un turneu de dezvoltare UEFA în Malta, unde junioarele vor disputa trei meciuri amicale.
„Prezența ei este rezultatul protocolului de colaborare încheiat între FC CFR Cluj 1907 SA și ACS Venus Maramureș, dar și al parteneriatului solid dintre ACS Venus Maramureș și ACS Star Junior Baia Mare, dedicat dezvoltării fotbalului feminin și susținerii tinerelor jucătoare talentate din regiune”, spun cei de la ACS Star Junior Baia Mare.
Tricolorele se vor reuni pe data de 12 septembrie, urmând ca primul meci să aibă loc patru zile mai târziu. Naționala pregătită de Iulia Mera are programate trei partide, contra țării gazdă, Irlandei de Nord și Lituaniei, după următorul program: marți, 16 septembrie, ora 11:00 | Irlanda de Nord – România. Joi, 18 septembrie, ora 11:00 | România – Lituania. Duminică, 21 septembrie, ora 14:30 | Malta – România.
