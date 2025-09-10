Minaur debutează, în octombrie, în grupele European League

CS Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele EHF European League, a doua competiție continentală ca valoare, după ce a eliminat formația islandeză Stjarnan în urma aruncărilor de la 7 metri. Atât în turul din România, cât și la retur tabela a indicat remiză – 26-26 și 23-23.
Echipa noastră va face parte din Grupa C, unde va întâlni, tur-retur, pe Fraikin BM Granollers (Spania), RD LL Grosist Slovan (Slovenia) și SAH Aarhus (Danemarca).
Fraikin BM Granollers a terminat sezonul precedent de Liga Asobal pe locul secund; RD LL Grosist Slovan este deținătoarea titlului național în Slovenia, în timp ce SAH Aarhus a terminat sezonul regulat precedent pe locul 5, ratând la un punct calificarea în play-off.
Faza grupelor se va derula din 14 octombrie în 2 decembrie. CS Minaur Baia Mare are următorul program:
Etapa 1, 14 octombrie: RD LL Grosist Slovan vs CS Minaur Baia Mare
Etapa 2, 21 octombrie: CS Minaur Baia Mare vs Fraikin BM Granollers
Etapa 3, 11 noiembrie: CS Minaur Baia Mare vs SAH-Aarhus
Etapa 4, 18 noiembrie: SAH-Aarhus vs CS Minaur Baia Mare
Etapa 5, 25 noiembrie: CS Minaur Baia Mare vs RD LL Grosist Slovan
Etapa 6, 2 decembrie: Fraikin BM Granollers vs CS Minaur Baia Mare
Echipele clasate pe primele două locuri merg în grupele principale, care se vor desfășura între 17 februarie și 10 martie. Play-off-ul se joacă în 31 martie și 7 aprilie. Sferturile sunt planificate în 28 aprilie și 5 mai. Semifinalele și finalele se dispută în 30 și 31 mai.
