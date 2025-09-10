Toate unitățile educative din Vișeu de Sus au fost reabilitate și oferă condiții optime de învățare pentru copii, cu excepția uneia. Este vorba despre Școala Româno-Germană. Însă și aceasta va beneficia de un proces de restaurare complex, chiar de zilele viitoare.
„Educația a fost și rămâne o prioritate pentru administrația publică locală. În ultimii doi ani, am investit zeci de milioane de euro în infrastructura educațională a orașului Vișeu de Sus, reabilitând toate instituțiile de învățământ din oraș. Astăzi, școlile și grădinițele noastre oferă condiții moderne, sigure și prietenoase pentru elevi și profesori. De la mobilier nou, la materiale didactice, de la săli de sport la aparatură IT de ultimă generație. Singura unitate rămasă, Școala Profesională Româno-Germană, intră chiar din această lună într-un amplu proces de modernizare, pentru ca și acolo elevii să beneficieze de cele mai bune condiții”, a spus primarul Vasile Coman.
Școala Profesională Româno-Germană din Vișeu de Sus intră în modernizare
