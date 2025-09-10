Dezvoltarea turismului capătă noi direcții în comuna Moisei. Asta datorită unor idei venite din partea societății civile. Primăria sprijină aceste idei, precum și materializarea lor.
„Asociația Montană Moisei vine cu propuneri frumoase pentru amenajarea unor puncte de interes turistic în comuna noastră – de la belvedere spectaculoase și punți panoramice, la spații pentru aventură și recreere în natură. Vă invităm să vă implicați activ cu păreri, sugestii sau idei – pentru ca aceste investiții să răspundă cât mai bine nevoilor comunității și ale celor care vizitează Moiseiul”, au spus cei din primăria comunei. „Având în vedere creșterea fluxului de turism în zona noastră, avem în vedere amenajarea unor facilități și puncte de interes precum: un punct belvedere, o punte panoramică, un loc de tabere pentru copii cu un parc de miniaventură, o via ferrata pentru adulți și copii. Deoarece sunt investiții destul de consistente, dorim să ne asigurăm că sunt agreate de locuitorii comunei noastre și de cei care ne vizitează meleagurile. În acest sens, vă rugăm să ne ajutați cu păreri, locații, sugestii etc”, au punctat și cei de la Asociația Montană Moisei, inițiatorii potențialelor proiecte.
Se dorește amenajarea unor puncte de interes turistic în Moisei
