Stația de încărcare autovehicule electrice, amplasată în centrul comunei Budești, a fost pusă în funcțiune zilele trecute. Însă, momentan, doar pentru mașinile electrice ale primăriei.
„În următoarea perioadă vom face demersurile necesare pentru integrarea acesteia în rețeaua de stații de încărcare pentru autovehicule electrice, urmând a putea fi utilizată public, de către toți doritorii, atât pentru încărcarea mașinilor electrice, cât și a bicicletelor electrice”, au precizat cei din administrația locală. Stația de încărcare autovehicule electrice a fost realizată în cadrul obiectivului de investiții „Realizare piste pentru biciclete în Comuna Budești”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, mașinile electrice ale primăriei au fost achiziționate prin intermediul ecotichetelor obținute prin Programul Rabla Plus, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
Stația de încărcare mașini electrice din Budești a devenit funcțională
