Studenți români și străini din 9 universități au experimentat viața de zi cu zi în satele din Țara Lăpușului

La finalul lunii august, în Târgu Lăpuș și în mai multe sate din zonă s-a desfășurat proiectul educațional Transilvania Creative Camp, printr-un program Erasmus, un eveniment UNITA – Universitas Montium. Participanții au luat parte la cursuri și ateliere, dar și la activități de teren, în care au experimentat viața de zi cu zi în satele din Țara Lăpușului.
Cei 25 de studenți participanți reprezintă 11 naționalități și provin din nouă universități. Cinci dintre acestea fac parte din alianța universitară UNITA – University of Zaragoza (Spania), University of Turin (Italia), Savoie Mont Blanc University (Franța), Polytechnic Institute of Guarda (Portugalia) și Universitatea Transilvania din Brașov (România) – iar ceilalți parteneri sunt Marche Polytechnic University (Italia), Dunaújváros University (Ungaria), Stuttgart Media University (Germania) și Pontifical University of John Paul II din Cracovia (Polonia). Partenerii proiectului, reprezentați exclusiv de profesori, sunt Meisei University Tokyo (Japonia) și The Pennsylvania State University (Statele Unite).
Și în acest an, cinci elevi de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, coordonați de profesoara Florina Ciupe, au lucrat în cinci echipe mixte. Fiecare echipă a pus în valoare competențe diverse pentru a cerceta și promova zona, având ca punct de plecare una dintre temele propuse de organizatori: a) tradiții, folclor și port popular; b) biserici de lemn și istoria locurilor; c) gastronomie; d) meșteșuguri și muncile câmpului în satele din Țara Lăpușului; e) frumusețea și bogăția patrimoniului natural.
Toate aceste experiențe se vor transforma în materiale video care vor arăta lumii întregi ce înseamnă autenticitatea Țării Lăpușului, a informat Centrul de Informare Turistică din Târgu Lăpuș.