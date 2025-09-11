19 infracțiuni care vizează produse contrafăcute

Miercuri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune care a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea faptelor ilicite în domeniul contrafacerii și comercializării de mărfuri.

Polițiștii au verificat 4 societăți comerciale și au stabilit că acestea au ex­pus spre comercializare bunuri care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, fiind constatate 19 infracțiuni. În vederea continuării cercetărilor, au fost indisponibilizate 372 produse, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de aprox. 65.000 lei.