242 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 242 locuri de muncă vacante.

Se caută: agenți curățenie clădiri și mijloace de transport, agenți de securitate, ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalatori manuali, bucătari, confecționeri, conducători auto, femei de serviciu, frezor universal, lăcătuși mecanici, lucrători comerciali, lucrător gestionar, manipulanți mărfuri, mecanici auto, mecanici utilaje, montator placaje interioare și exterioare, muncitori necalificați, peisagist-floricultor, strungari, tapițeri, tâmplari universali, vânzători, dar și asistent manager, asistent medical generalist, contabili, evaluator de competențe profesionale, ingineri, formatori, organizator/ conceptor/ consultant formare.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (51):

• ambalator manual (3)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• femeie de serviciu (3)

• lucrător comercial (3)

• manipulant mărfuri (5)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (11)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (8)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (7)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (3)

• muncitor necalificat în silvicultură (1)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (3)

• peisagist-floricultor (2)

• saltelar (1)

• vânzător (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (83):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (1)

• agent de securitate (2)

• ajutor bucătar (1)

• ajutor ospătar (3)

• ambalator manual (10)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• bucătar (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

• confecționer prelucrător în industria textilă (1)

• confecționer produse textile (3)

• femeie de serviciu (6)

• frezor universal (1)

• lucrător comercial (4)

• lucrător pensiune turistică (6)

• manipulant mărfuri (5)

• montator placaje interioare și exterioare (3)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (1)

• operator la mașină de etichetat (1)

• operator montaj linii automate (1)

• șef linie fabricație (1)

• strungar la mașini de alezat (1)

• tapițer (10)

• tâmplar universal (11)

• vânzător (2)

Studii liceale – Liceu de specialitate (38):

• ajutor bucătar (2)

• barman (2)

• brutar (1)

• croitor (1)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electromecanic auto (1)

• femeie de serviciu (1)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (1)

• lucrător comercial (1)

• manager (1)

• mecanic auto (1)

• operator la mașini de inscripționat (9)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• operator presă de transfer termic (10)

• ospătar (chelner) (2)

• recepționist (1)

• tehnician mecanic (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (26):

• bucătar (1)

• curier (1)

• coafor canin (1)

• comerciant vânzător mărfuri nealimentare (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• femeie de serviciu (1)

• instructor sportiv (1)

• lucrător comercial (3)

• operator introducere, validare și prelucrare date (1)

• patiser (1)

• registrator medical (1)

• șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare (1)

• vânzător (12)

Studii Profesionale – Școală Profesională (20):

• asistent medical generalist (1)

• controlor calitate (1)

• infirmier/infirmieră (1)

• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară (1)

• lucrător comercial (4)

• lucrător gestionar (1)

• maseur (1)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (2)

• montator placaje interioare și exterioare (2)

• ospătar (chelner) (1)

• șofer de autoturisme și camionete (1)

• stivuitorist (1)

• strungar la strung carusel (1)

Studii Profesionale – Înv. Compl. de Ucenici (4):

• lăcătuș mecanic (2)

• sudor cu arc electric cu electrod-fuzibil în mediu de gaz protector (2)

Studii Postliceale (6):

• asistent medical generalist (3)

• electrician auto (1)

• montator subansamble (2)

Studii Universitare (15):

• asistent manager (1)

• contabil (1)

• director vânzări (1)

• evaluator de competențe profesionale (2)

• formator (2)

• inginer electroenergetică (2)

• inginer rețele electrice (1)

• organizator/conceptor consultant formare (4)

• referent de specialitate financiar-contabilitate (1)