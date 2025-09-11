Ateliere de sănătate emoțională pentru copii

Copiii din cadrul Asociației Autism Baia Mare au luat parte la ateliere de sănătate emoțională, unde au învățat să-și gestioneze și să-și identifice emoțiile. La aceste activități, aceștia au fost îndrumați de specialiști psihologi, psihoterapeuți și psihopedagogi.

„Ce emoție simt acum? De ce e bună frica? Cum pot să mă liniștesc? La aceste întrebări, dar și la multe altele au găsit răspunsul copiii în cadrul atelierelor de sănătate emoțională, ajutați de colegele noastre Anca Petrar, psiholog clinician și psihoterapeut alături de Dana Ungur, psihopedagog. Proiectul este finanțat de PEPCO România, în cadrul programului de granturi Pepcolandia 2025, gestionat la nivel național de Asociația Pastel”, au precizat oficialii Asociației Autism.