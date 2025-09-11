Colectare DEEE-uri în Baia Mare

Vineri, 12 septembrie, în Baia Mare se colectează gratuit de la domiciliu sau de la sediul firmei deșeurile electrice și electrocasnice. Pentru ridicarea de acasă vă puteți programa la tel: 0744 781 781, Tel Verde: 0800 444 800 (Luni–Vineri, 09:00–17:00), sau online, non-stop la adresa: thegreenproject.ro/comanda. Scapi legal și rapid de aparatele vechi, uzate; ai ridicare gratuită, indiferent de etaj (minimum 25 kg); firmele primesc documente complete pentru casare și raportare. Ce se colectează? Tot ce merge la priză sau pe baterii.

