Echipamente IT pentru 16 județe, inclusiv Maramureș

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) investește în tranziția digitală a colegiilor teritoriale. Astfel, 16 județe din țară sunt dotate cu echipamente IT, iar printre ele se numără și Maramureșul.

„Primele echipamente IT încep să fie livrate de CMSR către cele 16 județe care au solicitat sprijin în procesul de digitalizare a activității: Alba, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Harghita, Maramureș, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Suceava, Vas­lui și Vrancea. Investiția în această aparatură, realizată din fonduri proprii ale CMSR, se ridică la 100.000 de lei. Această măsură vine în contextul lansării în următoarea perioadă a aplicației CMSR la nivel național, care va eficientiza întreaga activitate instituțională, dar ce necesită în același timp o infrastructură tehnică minimă”, au declarat oficialii CMSR.