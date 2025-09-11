Funcții de conducere, ocupate doar cu acordul sindicatului la Ambulanță • O corecție marca Sanitas

Conducerea Uniunii Județene Sanitas Maramureș anunță o modificare importantă în cazul promovării anumitor persoane în funcții de conducere, în serviciile de ambulanță. Până acum, era nevoie de acordul sindicatului reprezentativ pentru o astfel de numire. În prezent, ea a fost eliminată, iar criteriul de desemnare a celor care ocupă funcții de conducere se bazează strict pe criterii profesionale.

„Prin adoptarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 818/25.08.2025, s-a corectat o anomalie existentă în legis­lație prin eliminarea sintagmei „cu acordul sindicatului reprezentativ din unitate” dintre condițiile de promovare în unele funcții de conducere din cadrul serviciilor de ambulanță. Această modificare reprezintă o revenire la normalitate și la respectarea principiilor legale și instituționale. Funcțiile de conducere țin exclusiv de competență profesională, pregătire, vechime și responsabilitate, nu de acordul unui sindicat de casă. Sindicatele au menirea de a apăra drepturile salariaților și de a negocia condițiile de muncă și nu trebuie să intervină în procesul de desemnare sau promovare a personalului pe posturi de conducere. Astfel, ordinul promovat la solicitarea Sanitas aduce claritate, corectitudine și transparență în sistem, punând accentul pe criterii obiective și legale, în beneficiul personalului și al serviciului public de ambulanță. În sfârșit corectitudinea și normalitatea își reiau locul în cadrul legislativ”, a explicat conducerea Sanitas Maramureș.