O nouă a ediție a „Maltese Rescue Maneuvers 2025”

În perioada 16-19 octombrie 2025, în Maramureș va avea loc a doua ediție a Competiției Internaționale de Salvare în Situații de Urgență și Speciale „Maltese Rescue Maneuvers 2025”.

„Evenimentul reunește echipaje de salvatori ale Ordinului de Malta din Polonia, Irlanda, Italia, Ucraina, Lituania, România, precum și echipaje de prim răspuns de la Serviciul de Ambulanță Județean Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș, S.V.S.U Poienile de sub Munte (Svsu Poieni Pdsm Maramureș). Evenimentul este organizat de voluntarii de la Serviciul de Ajutor Maltez și constă într-o suită de scenarii practice de salvare în situații speciale, simple sau complexe, o competiție ce se dorește a fi o platformă de învățare și testare a deprinderilor printr-o evaluare strictă și care va da posibilitatea echipelor participante să își autoevalueze propriile practici și tehnici. De asemenea, vom avea ocazia să învățăm unii de la alții și, într-un final, să încercăm o armonizare a protocoalelor și tehnicilor de intervenție la nivelul Ordinului de Malta (Order of Malta) și al partenerilor noștri”, au declarat reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare.