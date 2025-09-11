S-a parafat reabilitarea Teatrului Municipal din Baia Mare

Reprezentanții Primăriei Baia Mare au făcut cunoscut faptul că guvernanții au dat undă verde proiectului de reabilitare a Teatrului Municipal. Vorbim aici de o investiție de zeci de milioane de lei.

„După multă muncă și lobby, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a semnat planul de renovare al Teatrului Municipal din Baia Mare, în valoare de aproape 76 de milioane de lei. Este un pas uriaș pentru susținerea culturii din Baia Mare, un câștig enorm pentru toți cetățenii municipiului. Chiar și în condițiile dificile ale crizei financiare și ale măsurilor de austeritate, continuăm să construim și să dezvoltăm”, a declarat Pap Zsolt István, viceprimarul municipiului.