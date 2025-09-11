Tragedie în Baia Mare. Un polițist și fiul său, de 14 ani, și-au pierdut viața

Un grav accident de circulație s-a produs miercuri, în jurul orei 15:30, pe DE 58, la intrarea în Tăuții-Măgherăuș, în zona Dealul Dura.

În accident au fost implicate două autoturisme și un autocamion, în care se aflau 5 persoane, printre care și un adolescent, în vârstă de 14 ani. Accidentul s-a produs după ce unul dintre șoferii vehiculelor a pătruns pe contrasens.

Echipajele medicale le-au acordat îngrijiri persoanelor care au suferit leziuni corporale. Din nefericire, s-a constatat decesul conducătorului autoturismului Ford, în vârstă de 46 de ani, și a fiului său de 14 ani, pasager în autoturism. O a treia victimă a ajuns la spital, dar starea ei nu era gravă.

IPJ Maramureș a informat că la volanul autoturismului implicat în accident s-a aflat Danea Arrun Alexandru, polițist la Centrul de Reținere și Arest Preventiv, împreună cu fiul lui, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” din Baia Mare.