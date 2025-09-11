Verificări la gospodării în problema alimentării cu apă, în Poienile Izei

Autoritățile locale din Poienile Izei spun că vor face verificări în perioada următoare, pentru a vedea cum sunt racordate gospodăriile la apă. Asta deoarece există mai multe rețele: aducțiuni proprii și rețeaua publică.

„Toți locuitorii comunei racordați la apa din Gruieț și la rețeaua publică trebuie să știe că, în prezent, bazinul din Gruieț este gol, iar situația a dus deja la spargerea unor conducte proprii, cu scurgeri de apă pe drum. Toate scurgerile de apă de pe drum nu provin din rețeaua publică, ci din conductele proprii ale celor care sunt racordați la ambele rețele (Gruieț + rețea publică) și au lăsat ambele robinete deschise. Vă rugăm să închideți robinetul de la Gruieț (aducțiune proprie), dacă sunteți conectați la rețeaua publică. Atenție! Vor fi făcute verificări prin sondaj. Cei găsiți cu ambele robinete deschise vor fi deconectați de la rețeaua publică de apă, rămânând fără alimentare. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru respectarea regulilor”, a spus Mirela-Lăcrimioara Bîrlea, primar în Poienile Izei.