A fost stabilit calendarul pentru admiterea la liceu în 2026

Anul școlar viitor, completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, potrivit calendarului de admitere la liceu în 2026, publicat în Monitorul Oficial (MO). Până pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere care conțin numărul de locuri la liceele din județ, specializările, codurile și media ultimului admis în anul școlar anterior.

Între 12 mai și 12 iunie 2026 au loc ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare. Acestea pot fi organizate atât la școală, cât și prin mijloace electronice – telefon, e-mail sau videoconferință. Pe 9 iulie 2026, va fi anunțată ierarhia la nivel județean a absolvenților claselor a VIII-a, în funcție de media de la Evaluarea Națională. Între 13 și 20 iulie 2026 se completează fișele de opțiuni pentru liceu, în format electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie 2026 are loc prima repartizare computerizată a candidaților. Între 23 și 28 iulie 2026 se depun dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați.

A doua etapă de repartizare computerizată este programată să înceapă pe 31 iulie 2026, pentru candidații care nu au prins locuri în prima etapă sau nu și-au depus dosarele ori care sunt din serii anterioare, în vârstă de până la 18 ani.

Dacă doi candidați obțin aceeași medie de admitere, aceștia vor fi departajați pe baza următoarelor criterii, în această ordine:

1. media generală de absolvire a claselor V-VIII,

2. nota obținută la proba de Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale,

3. nota obținută la proba de Matematică,

4. nota obținută la proba de limbă maternă (acolo unde este cazul).

Inspectoratele școlare vor aloca 1-2 locuri suplimentare pe clasă pentru elevii de etnie romă, respectiv 1-2 locuri pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), distincte în unitățile de învățământ de masă. Aceste locuri vor fi distribuite uniform între liceele din județe și din București, pentru a asigura accesul echitabil la educație.

Elevii premiați la olimpiade și concursuri internaționale recunoscute de Ministerul Educației pot fi înscriși direct în clasa a IX-a, peste cifra de școlarizare. Elevii care au urmat clasa a VIII-a în spital vor fi admiși pe locuri speciale, fără a susține Evaluarea Națională sau probe de aptitudini. Pentru clasele bilingve, candidații vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, cu excepția celor pentru care rezultatele la examene internaționale sau olimpiade sunt echivalate cu nota 10.