Abordări inovative în proiectul OpenRegioCulture

Partenerii proiectului „OpenRegioCulture – Co-crearea unui climat de accesibilitate la resursele culturale pentru persoanele cu nevoi speciale” s-au reunit la Frankfurt, în Germania, la începutul lunii septembrie, la a patra întâlnire interregională, găzduită de organizația metropolitană KulturRegion FrankfurtRheinMain. Evenimentul și-a propus să exploreze împreună cu reprezentanți ai celor nouă regiuni europene partenere, modalități și bune practici prin care cultura devine mai incluzivă și mai accesibilă.

Din partea Județului Maramureș au participat membri ai echipei de proiect din cadrul Consiliului Județean Maramureș și experți din partea unor instituții locale din domeniul social și cultural, respectiv de la ASSOC Baia Mare și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, care sunt factori interesați în proiect și au contribuit la succesul întâlnirii interregionale OpenRegioCulture găzduite, în luna iunie 2025, de județul Maramureș.

Programul celor trei zile ale întâlnirii OpenRegioCulture a combinat discuții profesionale cu abordări practice privind accesibilitatea, în cadrul unor ateliere de lucru și vizite de studiu la instituții culturale remarcabile din regiune. Prima destinație a fost Künstler*innenhaus Mousonturm din Frankfurt, una dintre cele mai vechi și mai de succes case de producție independente din Germania. O experiență senzorială inedită a reprezentat-o Muzeul DIALOGMUSEUM Frankfurt, care introduce vizitatorii într-o atmosferă specifică trăirilor persoanelor nevăzătoare, menită să dezvolte sentimente de empatie, predominante față de atitudinea obișnuită de consolare. De asemenea, partenerilor proiectului OpenRegioCulture le-au fost prezentate pe grupuri, elemente de accesibilitate arhitecturală, digitală și de comunicare realizate la mai multe obiective culturale din Wiesbaden, capitala landului federal german Hessa, din care face parte și metropola Frankfurt pe Main.

Proiectul OpenRegioCulture, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021-2027, se derulează în perioada 1 aprilie 2024 – 30 iunie 2028, fiind implementat de un parteneriat internațional alcătuit din 10 parteneri din 9 regiuni europene. Bugetul total al proiectului OpenRegioCulture pentru cei 4 ani de implementare este de 2.190.316 euro, din care bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș este de 204.470 euro, cu o finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională de 80%, în valoare de 163.576 euro, 18% cofinanțare națională, în valoare de 36.804,6 euro și 2% contribuția proprie a Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 4.089,4 euro.