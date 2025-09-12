Atenție la ce conține pachețelul pentru școală

Odată cu începerea școlii, una dintre preocupările părinților se referă la pachețelul pe care îl pregătesc pentru elevi, în special pentru cei din ciclul primar. Adesea este greu de găsit echilibrul între o merinde sănătoasă, dar care să-i și placă copilului. Este preferabil ca elevii să vină cu gustarea de acasă, nu să o cumpere de la chioșcul școlii sau de la cele de lângă școală, unde opțiunile conțin adesea mai mult produse nesănătoase. Însă și în cazul sandviciurilor pregătite acasă, s-ar putea să nu alegem tocmai cele mai potrivite combinații pentru copii.

„Nu toate școlile oferă copiilor alimente sau nu toate școlile au cantină de unde aceștia să își poată alege o mâncare caldă. Și pentru că nu îi putem trimite la școală cu mâncare gata gătită, elevii își cumpără mâncare din magazinele/fast-foodurile aflate lângă școli, sau vin adesea de acasă cu pachetul pregătit de părinți, care conține de obicei 1-2 sandiviciuri. Acestea sunt foarte populare, întrucât se pregătesc rapid și pot fi făcute cu diferite alimente. Pe lângă sandviciuri, putem adaugă și un suc, eventual și ceva dulce și aditivii alimentari sunt în creștere. Pachețelul pentru școală, de exemplu, format din pâine, ketchup, șuncă praga, castraveți murați, un suc cu «pai» și o mini­prăjitură pot ajunge cu până la 93.9 grame de zaharuri, 47 de aditivi alimentari (E-uri) și 10.67 grame de sare”, spun oficialii Infocons.