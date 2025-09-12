Debut furibund

CSU Suceava – CS Minaur Baia Mare 21-30 (16-14)

Echipa de handbal masculin a CS Minaur continuă seria rezultatelor pozitive. După calificarea în premieră în grupele European League, băimărenii impresionează și pe plan intern. În prima rundă de campionat, CS Minaur a evoluat la CSU Suceava, partidă pe care și-a adjudecat-o de o manieră categorică – 21-30 (16-14), astfel că echipa noastră mizează pe un nou sezon strălucit.

Handbaliștii lui Nuno Farelo au arătat încă din start că au mers în Cetatea Sucevei după toate punctele, aspect reflectat imediat și pe tabela de marcaj: 0-3 (5). Distanța crește la cinci lungimi peste alte patru minute – 2-7, semn că Minaur are meciul într-un control total. Începe ca și jocul Sucevei să se lege, care se apropie la două goluri – 9-11 (19). Finalul de repriză chiar este al gazdelor, care egalează și mai apoi preiau conducerea, intrând la odihnă cu un avans de plus doi – 16-14.

În partea secundă meciul rămâne echilibrat până în minutul 37, ultima oară când CSU Suceava se află în avantaj – 18-17. Din acest moment pe teren va exista o singură echipă și aceea e Minaur. Apărarea funcționează tot mai bine, atacul devine și mai eficient, ideal pentru ca băimărenii să se desprindă – 18-23 (49). Urmează o perioadă și mai clară din punct de vedere al jocului, confirmată implicit și pe tabelă, cu o desprindere la opt lungimi – 19-27 (55), și într-un final la plus nouă – 21-30 (60). A fost repriza Minaurului, care nu a dat nicio șansă adversarului, Suceava marcând doar de cinci ori, defensiva noastră având un rol esențial în ceea ce privește adjudecarea celor două puncte.

Sala “Dumitru Bernicu” din Suceava. Arbitri: Radu Iliescu / Doru Pascu Manea (București). Observator FRH: Georgiana Doană (Ilfov). Aruncări de la 7 m: 4-3 (transformate: 1-3; au ratat: Șerban, Tîrzioru, Balazs). Minute de eliminare: 6-8. CSU Suceava: Sîrghie (4 intervenții), Podovei, Șelaru – S. Makaria, Șerban, Tirzioru 3 (1 din 7 m), Iluca 1, Grigore 3, Lupu, Bologa 1, Gavriloaia, Iordachi 3, Niculaie, Focșăneanu, Balazs 8, Dascălu 2. Oficiali: Petru Ghervan, Octavian Andreica.

CS Minaur Baia Mare: Sîn­cu (3 intervenții, a apărat 3 de 7 m), D. Makaria (14 intervenții) – Nagy 1, T. Botea 1, Racolța, Pavlov 1, Cumpănici 3, Kotrc 4, Kozakevych 6 (3 din 7 m), E. Pop 3, Vujic 4, Mollino Da Silva 5, Fotache, L. Sabou, Ardelean 1, Zeinelabedin 1. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop.

Rezultate etapa 1: Dinamo București – Universitatea Cluj-Napoca 38-23; CSM București – CSM Vaslui 31-30; AHC Potaissa Turda – SCM Politehnica Timișoara 28-32; HC Buzău – CSM Constanța 33-31; CSU Suceava – CS Minaur Baia Mare 21-30. CSM Sighișoara a stat.

Program etapa 2

Sâmbătă, 13 septembrie: HC Buzău – Dinamo București (ora 15, Pro Arena).

Duminică, 14 septembrie: Universitatea Cluj-Napoca – CSM Sighișoara (ora 16); SCM Politehnica Timișoara – CSM București (ora 17.30, Pro Arena); CSM Vaslui – CSU Suceava (ora 18).

Miercuri, 17 septembrie: CSM Constanța – CS Minaur Baia Mare (ora 17.30, Pro Arena). AHC Potaissa Turda stă.