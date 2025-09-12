Duminică, a cincea ediție a Baia Mare Half Marathon

Baia Mare Half Marathon, evenimentul în cadrul căruia fiecare kilometru alergat se transformă într-un copac plantat, are loc duminică, 14 septembrie. O competiție outdoor cu caracter urban, traseele fiind stabilite prin orașul Baia Mare. Se adresează pasionaților de alergare, atât amatori, cât și profesioniști.

Această a cincea ediție vine cu mai multe propuneri: cursa populară (3 km), cros (7 km), ștafetă (3×7 km), semimaraton (21 km) și crosul copiilor (powered by Liceul Internațional Baia Mare). Se vor premia primii trei clasați la fiecare categorie.

Eveniment organizat de Asociația Club Sportiv Maramureș Runners împreună cu Asociația Rotary Club Baia Mare și în parteneriat cu Primăria Baia Mare, respectiv cu Consiliul Județean Maramureș.

Pentru derularea în cât mai bune condiții a evenimentului, Primăria Baia Mare impune și anumite restricții de circulație:

• închiderea integrală a traficului rutier între orele 06.00 și 14.00 pe Podul Viilor și strada Podul Viilor, arterele de circulație din Piața Libertății, precum și pe tronsonul str. Gheorghe Șincai – strada Culturii;

• închiderea și securizarea primei benzi de circulație de pe strada Victoriei (cea dinspre Colonia Pictorilor);

• închiderea și securizarea unei benzi de circulație între orele 08.00-13.00 pe traseul de concurs: (start) Piața Libertății – intersecția cu Podul Viilor – str. Gheorghe Șincai – str. Culturii – bd. Independenței (prin fața Bibliotecii Județene) – bd. Independenței (până la circa 300 m de Piața Universității) – retur: bd. Independenței – str. Victoriei – str. Podul Viilor – Piața Libertății (sosire).

• pe Bulevardul Independenței (traseul de alergare) se aprobă închiderea integrală și securizarea tuturor benzilor, pe ambele sensuri de circulație.