Elevii maramureșeni vor învăța despre democrația digitală

În data de 13 septembrie 2025, Federația YMCA Romania, în parteneriat cu unități de învățământ preuniversitar și universitar din județul Maramureș, va organiza în Baia Mare un eveniment pentru tineri pe tematica democrației digitale, aceștia având oportunitatea de a-și dezvolta competențele în domeniul mediei digitale (social medial, storytelling, jurnalism etc). Invitata specială la acest eveniment este dr. Dana Gagniuc- jurnalist, manager al Revistei de Cultură „Nord Literar”.

Proiectul PulseZ, o inițiativă inovatoare în domeniul democrației digitale, concepută pentru tinerii europeni pasionați de politică, jurnalism și multimedia, vine și în România, mai precis în Baia Mare/ Maramureș și Arad. În Baia Mare evenimentul are loc la EuroHotel, între orele 10-18 și este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 25 ani.

„Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană, le oferă tinerilor posibilitatea de a-și exprima opiniile cu privire la problemele europene, încurajându-i să se implice în activism prin povestiri și creare de conținut — cu propriile cuvinte, în propriul stil. PulseZ oferă mai mult decât un spațiu de exprimare; este un centru pentru dezvoltarea competențelor în jurnalismul digital. De la învățarea tehnicilor creative și a povestirii, până la înțelegerea abordărilor antreprenoriale, participanții au posibilitatea de a intra în contact cu corespondenți experimentați din toată Europa, obținând informații valoroase despre lumea mass-mediei. Programul se concentrează pe învățarea practică în domeniul povestirii digitale, producției video și înțelegerii rolului mediei și a cetățenilor/ tinerilor în alfabetizarea online”, a afirmat Tudor Rus, manager de proiect.

Participanții vor explora, de asemenea, probleme cheie, cum ar fi dezinformarea, manipularea, etica în media, dobândind experiență practică în crearea de conținut online de impact. „Susținut de profesioniști din domeniul jurnalismului, acest eveniment își propune să ofere tinerilor instrumentele și încrederea necesară pentru a se implica în mod critic și creativ în peisajul digital actual. Consorțiul coordonat de Junior Achievement Europe (Belgia) și susținut de parteneri precum YMCA Europe, Matrix Internet (Irlanda), CiaoPeople (Italia), EURACTIV Polonia (Polonia), EURACTIV România (România), European Dialogue (Slovacia) și European Youth Press (Germania) își propune să creeze un spațiu de co-creație pentru tineri, în care fiecare idee este valoroasă, promovând jurnalismul civic ca piatră de temelie a vitalității democrației”, a adăugat directorul executiv al YMCA Baia Mare, Alina Pop.