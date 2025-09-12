În Botiza, investiții în infrastructura școlară

Primăria Botiza consideră educația o prioritate strategică pentru dezvoltarea comunității locale. În acest sens, în perioada recentă, școala din comună a beneficiat de ample lucrări de reabilitare.

De asemenea, s-au achiziționat și dotări moderne precum: mobilier nou, table interactive, laptopuri, imprimante și scanere. Toate aceste investiții au fost realizate pentru a oferi elevilor și cadrelor didactice condiții moderne de studiu și un mediu educațional adaptat cerințelor actuale.

„Adresăm mulțumiri cadrelor didactice pentru devotamentul și implicarea lor, părinților pentru sprijinul constant și, mai ales, elevilor – încurajându-i să pășească cu încredere și responsabilitate pe drumul cunoașterii. Primăria și Consiliul Local Botiza vor rămâne în continuare parteneri activi ai școlii, sprijinind permanent procesul educațional. Le dorim tuturor un an școlar cu rezultate deosebite, sănătate și împliniri”, a precizat Florea Poienar , primarul comunei Botiza.