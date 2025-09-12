Laborator smart de limbi străine într-un liceu din Sighetu Marmației

La Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației a fost inaugurat un laborator smart de limbi străine. Noul spațiu a fost amenajat prin proiectul PNRR finanțat din fonduri europene „Mobilier și echipamente digitale”.

„Cu un mobilier modern și atractiv și o colecție generoasă de cărți, acest spațiu devine locul unde învățarea se îmbină cu plăcerea lecturii și a descoperirii. Un pas important spre o experiență educațională interactivă și inspirată”, au punctat reprezentanții Colegiului Național „Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației.